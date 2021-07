Marvel, What If...? sarà solo l'inizio: in arrivo nel MCU nuove serie animate?

What if...? debutterà su Disney+ il prossimo 11 agosto e potrebbe aprire la strada ad altre serie tv animate in arrivo nel Marvel Cinematic Universe secondo gli ultimi indizi.

Nel corso degli anni, i Marvel Studios hanno trovato il modo di intrattenerci con il loro franchise in 24 film. Hanno prodotto storie nuove dando vita alla Fase 4 su Disney+ con WandaVision e c’è ancora tanto altro in cantiere.

Con lo sviluppo della Fase 4, i Marvel Studios hanno trovato nuovi modi per raccontare le sue storie ed espandere la narrazione al di là dei film.

Nel caso della prossima serie Disney+, What If...?, la Marvel ha colto l'occasione per creare la sua prima serie animata per l'MCU. Tuttavia, sembra che potrebbe non essere l'unico spettacolo animato proveniente dal Marvel Cinematic Universe, come rivelato dal dirigente di produzione e sviluppo Dana Vasquez su LinkedIn.

Quest'ultima ci ha fornito il primo accenno all'espansione del franchise con altre serie animate. Sappiamo già che i Marvel Studios stanno sviluppando una seconda stagione di What If...?, ma il post apparso su LinkedIn, che trovate in calce alla notizia, indica che lo studio di produzione ha visto molto potenziale in questo nuovo formato e stanno cercato più animatori da inserire nella loro squadra.

Daujenae Harps, Senior Recruiter presso The Walt Disney Company, ha condiviso diversi annunci di lavoro cercando animatori che si unissero ai Marvel Animation Studios. Sembra che stiano cercando di raccontare più storie, che sembrerebbero impossibili da raccontare attraverso il formato cinematografico, sotto forma di serie animate.

Resta da vedere se queste serie potrebbero o meno collegarsi al MCU su larga scala. Ci sono state voci su una potenziale serie basata su Power Pack e potremmo persino vedere spin-off di alcuni personaggi di What If...?. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per scoprire cos'altro la Marvel ha in serbo per noi.

Date un'occhiata al trailer di What If...? e ai nuovi Funko Pop di What If...? in arrivo!