Marvel What If ...?, un leak ha spoilerato gli episodi di Ultron e Scarlett Johansson?

Dopo i recenti disguidi sulla data di uscita di What If...?, indicata da Disney per il prossimo 6 agosto ma successivamente 'retrocessa' ad un generico 'nel mese di agosto', dalla rete emergono nuove indiscrezioni sulla trama di alcuni di episodi.

Pochi giorni vi abbiamo parlato di alcuni leak relativi all'episodio di Iron Man, e proprio di leak adesso torniamo a parlare dato che The Illuminerdi ha rivelato i dettagli di episodi che coinvolgerebbero Black Widow (Scarlett Johansson) e Ultron (James Spader). Naturalmente vi avvisiamo che i seguenti paragrafi potrebbero contenere pesanti spoiler su What ...If?, dunque procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Secondo il noto portale di scoop, le trame di Black Widow e Ultron in What ... If? si intersecheranno nello stesso episodio, poiché Natasha Romanoff si ritroverà ad essere una delle ultime sopravvissute della sua realtà: in questo mondo parallelo Ultron ha sconfitto gli Avengers e ridotto il mondo in cenere, ed è propio in questa società post-apocalittica che questa Natasha dovrà muoversi.

È interessante notare che alcune precedenti concept art emerse online mostravano Ultron indossare tutte e sei le Gemme dell'Infinito: forse è questa la premessa per l'episodio post-apocalittico in questione? Nella realtà alternativa raccontata, Ultron è riuscito a far schiantare la città di Sokovia al suolo e a decimare l'umanità in un colpo solo? Sicuramente è uno spunto interessante, ma per il momento come al solito bisogna attendere informazioni più ufficiali in merito.

