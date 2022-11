Marvel What If?: una star Premio Oscar tornerà nella Stagione 2, ecco chi!

La scorsa estate è uscita la prima serie animata dei Marvel Studios, What If...? che ha debuttato su Disney+. Lo show, basato sull'omonima serie di fumetti, racconta di universi alternativi in cui gli eventi dei film del MCU si sono svolti in modo diverso. What If...? è stata rinnovata per una seconda stagione, e ora è stato annunciato un ritorno.

Durante un recente panel al LightBox Expo, il regista di What If...? Bryan Andrews ha rivelato che Cate Blanchett riprenderà il ruolo di Hela nella seconda stagione, dopo aver interpretato il personaggio in Thor: Ragnarok di Taika Waititi. Anche se i dettagli sull'apparizione di Blanchett in What If...? non sono stati resi noti, Andrews ha riferito che vedremo un lato del personaggio che i fan non hanno mai visto prima.

In precedenza, lo stesso Andrews aveva dichiarato che la seconda stagione di What If? sarà folle: "La prossima sagione sarà più stramba, stravagante e folle. Storie ovviamente più uniche che lentamente diventano un po' più aggressive. Nella prima stagione Kevin Feige voleva andarci cauto, perché attuare un piccolo cambiamento significava rendere diverso anche tutto il resto, ma a quel tempo la serie era molto più legata ai film o ad alcuni particolari che sarebbero tornati nei film".

Andrews ha proseguito: "Ora ci sono più film da cui attingere, quindi non dobbiamo concentrarci su un solo un piccolo momento. Possiamo espanderci e le cose possono diventare un po' più stravaganti. Abbiamo fatto un salto di qualità nella seconda stagione e poi nella terza diventeremo ancora più stravaganti. Nella prossima avremo personaggi diversi con cui non abbiamo davvero avuto la possibilità di giocare prima e vedremo come integreranno con alcuni dei nomi preferiti dagli spettatori, che torneranno. Ci saranno un sacco di cose davvero interessanti e non vedo l'ora che le persone le vedano".

Nel frattempo, sono già iniziati i lavori per What If...? 3.