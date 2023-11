Marvel Zombie, grosse novità sullo spin-off di What If nel Multiverso MCU

Dopo il successo di What If...? su Disney+, che il prossimo mese tornerà in streaming con la sua seconda stagione, è stata annunciata una ulteriore serie animata spin-off, intitolata Marvel Zombies. Nelle ultime ore, una nota attrice ha raccontato che il suo personaggio sarà al centro dello show un po' come Frodo Baggins de Il Signore degli Anelli.

Il pubblico ricorderà la prima stagione della serie televisiva Marvel's What If...? uscita due anni fa, in particolare il quinto episodio in cui l'Osservatore ci ha dato il primo sguardo a un universo in cui gli eroi più potenti della Terra si trovavano contro un'orda di zombie. Ebbene, i Marvel Studios hanno deciso di ampliare questo scenario.

In una recente intervista con The Direct, l'attrice Iman Vellani ha parlato del suo coinvolgimento nel prossimo show nei panni di Kamala Khan, ovvero Ms. Marvel. Quando le è stato chiesto cosa possiamo aspettarci da lei, ha fatto una rivelazione importante: potrebbe essere lei il fulcro del nuovo show animato vietato ai minori.

Ha rivelato che la serie ha già terminato la produzione e che ci saranno interazioni con nuovi personaggi su cui ha sempre fantasticato:

"Abbiamo fatto tutto il percorso. È stato fantastico. È stato molto divertente. E adoro tutti... ci sono molti personaggi interessanti nella serie 'Marvel Zombies'. E Kamala è il cuore dello show. Me l'hanno descritta dicendo: 'È praticamente il Frodo della storia'. E io ho pensato: 'È fantastico'".

I fan sono anche entusiasti della potenziale apparizione di Capitan America e Capitan Marvel nella serie, poiché sono stati alcuni degli eroi vittime dell'apocalisse zombie e potrebbero essere i personaggi che Kamala dovrà affrontare nella miniserie. Nel frattempo, l'attrice sta ancora premendo per una Stagione 2 di Ms. Marvel.

Oltre a essere uno dei primi progetti R-rated del franchise del MCU, Marvel Zombies è anche pronto a introdurre nuovi e imminenti personaggi della linea temporale principale. Questi nuovi supereroi includono Yelena Belova, Shang-Chi e Kamala Khan, che combatteranno la piaga degli zombie che infetta il mondo.