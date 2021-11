Marvel Zombies, gli Avengers diventano non morti in questo trailer fan-made

Sono un'infinità i prossimi prodotti Marvel, soprattutto seriali e molti d'animazione, annunciati pochi giorni fa durante il Disney+ Day. Fra questi anche Marvel Zombies, la serie che vedrà i nostri amati super trasformarsi in zombie famelici. E qualcuno ha già pensato di farci un primo trailer fan-made con immagini di repertorio.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato lungamente di tutti i prodotti recentemente annunciati durante il Disney+ Day: dello stravolgimento di timeline nel nuovo trailer di She Hulk, delle serie dedicate ai due personaggi che non hanno mai avuto standalone nei fumetti Marvel, ma anche della nuova serie animata dedicata a Spider Man e delle pesanti critiche rivolte al trailer di Sneakerella. Insomma, la convention è stata una vera e propria bomba e ha lasciato molto di cui parlare, eppure anche molti delusi.

Nonostante (o proprio) per questo, qualcuno tra i fan più accaniti ha voluto regalare uno dei tanti trailer che la community si aspettava di vedere durante l'incontro con Disney. E come destinatario di questo montaggio fan-made, ha scelto una delle serie più folli - ma dall'incredibile potenziale - in arrivo nell'MCU. Stiamo appunto parlando di Marvel Zombies, che similmente a quanto fatto da What if...? immaginerà un universo alternativo - presente anche nei fumetti - nel quale i nostri eroi sono diventati piuttosto dei cattivi decisamente inquietanti.

Trasformati in zombie infatti - sì, avete capito bene, come i vaganti di The Walking Dead - si aggireranno per il mondo affamati di carne umana. Un esperimento simile era stato tentato proprio nel quinto episodio di What if...? che vedeva Captain America e Tony Stark trasformati in vaganti. Grazie al trailer fan-made, questa inquietante alternativa storica è già arrivata.

Ovviamente, come in qualunque fan-trailer, gli spezzoni sono presi e riassemblati da tutti i maggiori titoli incentrati sugli Avengers. Ma c'è anche qualche spezzone inaspettato da titoli del genere zombie appunto, soprattutto il World War Z con Brad Pitt. Avete riconosciuto tutti i film da cui questo trailer ha "rubato"? Ditecelo nei commenti!