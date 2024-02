Marvel Zombies, Blade confermato per la serie? Mahershala Ali tornerà come doppiatore

Dal primo annuncio di Marvel Zombies abbiamo ricevuto notizie frammentarie sulla nuova serie animata Marvel, nonostante la produzione dello show sia già nella sua fase conclusiva.

La serie è uno spin-off di What If...? e, infatti, proprio in un episodio della prima stagione i supereroi si trovavano a combattere contro un'orda di zombie. Un concept che verrà approfondito proprio in Marvel Zombies. Ma di che cosa si tratterà, più nello specifico?

Marvel Zombies nasce nel 2005 come miniserie a fumetti: scritta da Robert Kirkman (che in seguito avrebbe creato The Walking Dead) e con disegni di Sean Phillips e copertine di Arthur Suydam. La storia è ambientata in un universo alternativo in cui la popolazione mondiale di supereroi è stata infettata e poi trasformata in zombie da un misterioso virus.

Dopo l'indiscrezione sulla presenza di Moon Knight in Marvel Zombies, lo scooper Can We Get Some Toast rivela che anche Blade avrà un ruolo da protagonista all'interno della serie animata. Da qui, l'ipotesi circolata in rete secondo cui Mahershala Ali potrebbe essere il doppiatore designato.

Come noto, l'attore premio Oscar è impegnato nella produzione del reboot di Blade, uno dei film più attesi della Marvel, sul cui futuro sono ancora aperti molti interrogativi, visti i numerosi ritardi e rinvii nella produzione del lungometraggio. A questo punto sorge spontaneo chiedersi se l'uscita del film sia prevista prima o dopo il debutto di Marvel Zombies e se, eventualmente, quest'ultimo non verrà distribuito a prescindere soltanto in una fase successiva.