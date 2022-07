Marvel Zombies, presentata la nuova serie animata di Disney+: sarà vietata ai minori

Tra i tanti annunci di oggi al Comic-Con di San Diego, come una terza stagione di What If...? o il rinnovo di Spider-Man: Freshman Year per una stagione 2, è arrivato anche il rating di Marvel Zombies, la nuova serie animata di Disney+, di cui scopriamo anche qualche dettaglio in più.

Li avevamo visti in uno degli episodi della prima stagione di What If...?, e ora stanno per tornare.

Di chi parliamo? Ma degli zombie targati Marvel, che a quanto pare si sono anche guadagnati un rating MA che sta a significare un contenuto non adatto a un pubblico di età inferiore ai 18 anni.

Nella nuova serie animata Marvel rivedremo l'orda di morti viventi anticipata già nell'altro show, ma questa volta a combatterli e cercare di salvare il Marvel Cinematic Universe saranno alcuni voti noti come Ms. Marvel, Shang-Chi e Death Dealer, Kate Bishop da Hawkeye, Yelena Belova, la Kathy di Awkwafina, Red Guardian e persino Jimmy Woo.

Inoltre, sembra che in Marvel Zombies figureranno anche una banda di motociclisti Skrull e un team di Vedove Nere.

E non mancherà nemmeno un personaggio chiave di Eternals, il film dei Marvel Studios diretto da Chloe Zhao: rivedremo infatti Ikaris, che parrebbe tuttavia essere metà zombie e metà umano. Che la sua natura da Eterno ambia inciso sulla sua zombieficazione?

Beh, dovremo attendere un po' per scoprirlo, perché al momento non abbiamo ancora una data d'uscita programmata per Marvel Zombies, ma vi terremo aggiornati.