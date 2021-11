Marvel Zombies, Robert Kirkman è coinvolto nel progetto? Ecco la sua risposta

Uno degli episodi più apprezzati della serie aniamta Marvel What If...? è stato senza dubbio quello che includeva i supereroi in versione zombie. Questo successo non poteva passare inosservato, durante il Disney Plus Day, Disney ha confermato che i Marvel Studios realizzeranno una serie animata originale basata su Marvel Zombies.

Il logo di Marvel Zombies è stato svelato ieri ed è esattamente uguale a quello usato nei fumetti. Anche se l’episodio si è differenziato dalla controparte cartacea, i fan lo hanno comunque accolto con entusiasmo, date un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio di What If. Adesso molti si chiedono se la trama riprenderà dall’inizio o da ciò che abbiamo visto in What If…? ma solo il tempo ci darà le risposte.



Se vi stavate chiedendo se Robert Kirkman è coinvolto nella serie, è stato proprio lui a dare una risposta ai fan su Twitter: "Dato che mi è stato chiesto. Sono molto eccitato per questo spettacolo. Se è qualcosa di simile all'episodio di What If...sarà fantastico", ha twittato Kirkman. "Ma non sono uno scrittore o un produttore della serie. Ho appreso dello show oggi con tutti gli altri. Sono felicemente molto impegnato a lavorare sulle mie cose".

Kirkman, che ha scritto la serie limitata di cinque numeri Marvel Comics sui supereroi zombificati che ha ispirato un episodio della serie animata di Disney+ What If...? non lavorerà quindi alla serie Marvel Zombies che reinventa l'universo Marvel mentre una nuova generazione di eroi combatte contro gli zombie. Kirkman e l'artista Sean Phillips hanno collaborato per Marvel Zombies in cinque numeri, riunendosi per il fumetto prequel Marvel Zombies: Dead Days e la serie sequel limitata Marvel Zombies 2.