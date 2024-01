Marvel Zombies: Scarlet Witch avrà un'improbabile alleata nello spin-off di What If?

Tra le tante serie tv animate dei Marvel Studios in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ c'è anche Marvel Zombies, che oltre ad essere uno spin-off di What If sarà anche la prima serie tv animata MCU vietata ai minori.

I dettagli sulla trama sono ancora scarsi, sebbene sappiamo ovviamente si tratterà di una rivisitazione dell'omonimo episodio della prima stagione di What If ambientato in una realtà in cui la Terra è stata soggiogata dagli zombie, con molti dei supereroi degli Avengers che oggi fanno parte dell'esercito dei non-morti, ma dopo che nei giorni scorsi era già trapelato il nuovo soprannome di Scarlet Witch, apparsa recentemente nel finale di What If 2 e che nella nuova serie guiderà i morti viventi, in queste ore sono emerse alcune novità potenzialmente interessanti.

Stando al famoso insider Can we get some toast, infatti, la Strega Morta - il nuovo soprannome col quale sarà conosciuta la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen in questa realtà alternativa horror - sarà la villain principale dello show e sarà affiancata da zombie Okoye, che fungerà da capitano in comando dell'esercito di non morti. Un'accoppiata davvero inaspettata, quella tra Scarlet Witch e la guerriera del Wakanda, resa possibile dalle infinite realtà del Multiverso.

Ricordiamo che Marvel Zombies è ispirata all'omonimo fumetto Marvel di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead. Questo universo alternativo era stato rivisitato anche dai fumetti Ultimate Marvel nella serie dei Fantastici Quattro scritta da Mark Millar.