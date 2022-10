Marvel Zombies, svelato il numero di episodi: sarà la serie MCU più corta di sempre!

Se Licantropus può essere considerato il film MCU più corto di sempre, Disney Plus si prepara ad accogliere la serie tv Marvel Studios più breve con Marvel Zombies, uno spin-off della serie animata What If dedicato all'universo alternativo in cui i supereroi sono diventati morti viventi.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Comicbook al Comic-Con di New York, infatti, Zeb Wells, il produttore esecutivo della prossima serie animata dei Marvel Studios, ha rivelato il numero di episodi che comporranno Marvel Zombies: lo show, che proprio come Licantropus sarà classificato TV-MA (ovvero l'equivalente televisivo del rated-R cinematografico) si svilupperò in appena quattro episodi, una cifra che batterà il record per la serie MCU più breve per Disney+.

"Non ho preso parte personalmente all'episodio degli zombie di What If, ma sto lavorando allo spin-off, che uscirà prossimamente" ha dichiarato Wells. "Ho adorato quella puntata, quindi quando mi è stato proposto di sviluppare un intero spin-off ambientato in quell'universo ho accettato al volo. Marvel Zombie sarà divisa in quattro episodi, non sono ancora sicuro di quando uscirà ma è una serie davvero fantastica". Per una prospettiva, ecco l'elenco delle serie tv Marvel Studios uscite finora e il rispettivo numero di episodi:

WandaVision - 9 episodi

Falcon & The Winter Soldier - 6 episodi

Loki - 6 episodi

What If - 9 episodi

Occhio di Falco - 6 episodi

Moon Knight - 6 episodi

Ms Marvel - 6 episodi

Io sono Groot - 5 episodi

She-Hulk: Attorney at Law - 9 episodi

Marvel Zombies è stata presentata al Comic Con di San Diego durante il panel dedicato alle prossime serie tv animate dei Marvel Studios per Disney Plus, tra cui la seconda stagione di What If, Spider-Man: Freshman Year, il suo sequel Spider-Man: Sophomore Year e X-Men '97. Lo show è atteso per il 2024, anche se al momento non è nota una data d'uscita più precisa.