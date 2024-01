Marvel Zombies, svelato il nuovo soprannome di Wanda nello spin-off di What If?

Il finale di What If 2 ha incluso un nuovo cameo di Wanda Maximoff alias Scarlett Witch in versione zombie in vista del debutto dell'attesa serie tv animata horror Marvel Zombies, ma in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul ruolo del personaggio di Elizabeth Olsen.

Come sappiamo Marvel Zombies è una delle serie tv animate Marvel in arrivo prossimamente in esclusiva su Disney+, ma in attesa di una data d'uscita definitiva le ultime indiscrezioni vogliono che Scarlett Witch avrà un altro soprannome in questo universo alternativo: stando ai rumor, Wanda Zombie sarà nota come The Dead Queen, la regina morta, decisamente un nome in codice appropriato alla situazione. Non disponiamo di ulteriori informazioni, al momento, ma il termine 'regina' fa pensare che Scarlet Witch potrebbe essere la nuova leader delle legioni di non morti che hanno devastato la Terra e gli Avengers nella orrorifica realtà alternativa di Marvel Zombies.

Ricordiamo che Marvel Zombies sarà uno spin-off di What If e si riallaccerà all'episodio della prima stagione 'What If... Zombies?!', e avrà per protagonisti un nuovo team di Avengers sopravvissuti all'apocalisse mangia-cervelli. La storia sarà ancora una volta ispirata all'omonimo fumetto Marvel, creato dal padre di The Walking Dead Robert Kirkman.

Per altri contenuti guardate il primo teaser trailer di What If 3.