Mary Chieffo di Star Trek Discovery parla della sua trasformazione in Klingon

Non è stato certo semplice per Mary Chieffo interpretare il suo personaggio in Star Trek: Discovery. Per rendere al meglio L'Rell, durante le riprese si è dovuta sottoporre ad una giornaliera trasformazione in Klingon .

L'attrice americana ha parlato con IndieWire delle sue lunghe sedute di makeup, spendendo ottime parole nei confronti di James Mckinnon, il supervisore delle protesi.

"Ciò che è bello di James è il suo rispetto per il lavoro attoriale." ha detto Chieffo. "Così nei giorni in cui volevo stare tranquilla o semplicemente ripassare le mie battute, lui chiamava Rea Nolan, la nostra coach dialettica, anche solo per ripetermene qualcuna. Mentre mi truccavano, per la maggior parte del tempo non riuscivo neanche ad aprire bocca. Era molto rispettoso delle mie esigenze giornaliere."

Mary Chieffo ha anche parlato di come sia riuscita a tollerare l'ampia scomodità delle sedute: "Non ho avuto problemi, il processo non è stato doloroso e sono stati molto rispettosi delle mie richieste. Mi sono sempre sentita in ottime mani, è stato uno sforzo di squadra basato su ascolto e comunicazione. Sono molto grata di avere avuto un team così eccezionale alla mia prima esperienza con le protesi. Con loro sento di poter parlare sia del lato creativo che di quello tecnico.

L'attrice ha avuto la fortuna di lavorare insieme a Doug Jones. L'attore interprete di Saru viene da una grande esperienza di makeup con protesi grazie ai suoi ruoli nelle pellicole di Guillermo Del Toro come Hellboy, Il labirinto del fauno e l'ultimo vincitore del premio oscar come miglior film La forma dell'acqua.

La prima stagione di Star Trek: Discovery è attualmente disponibile su Netflix.