Mary & George: Julianne Moore sarà la duchessa di Buckingham nella nuova serie storica

Secondo quanto riportato da Deadline, il Premio Oscar Julianne Moore sarà la protagonista di Mary & George, serie prodotta in collaborazione tra Sky e AMC e di ambientazione storica che esplorerà la vita e le vicende di Mary Villiers, duchessa di Buckingham che nel diciassettesimo secolo divenne una delle donne e nobili inglesi più influenti.

Basata su una storia vera, la serie limitata in otto parti è creata da DC Moore, drammaturgo noto principalmente per il suo lavoro in Killing Eve, Temple e Not Safe For Work.

Julianne Moore interpreterà Mary Villiers, contessa di Buckingham, che nell'Inghilterra del XVII secolo plasmò il suo bellissimo figlio, George, per sedurre il re Giacomo I e diventare la sua amante onnipotente. Grazie a intrighi scandalosi, la coppia si elevò da umili origini per diventare una delle madri e dei figli più ricchi, titolati e influenti che l'Inghilterra abbia mai visto. L'inizio delle riprese della serie è previsto per l'inizio del 2023.

La serie segna la seconda collaborazione tra Julianne Moore e Apple TV dopo la miniserie del 2021, Lisey's Story.

Mary & George è prodotta da Hera Pictures di Liza Marshall in associazione con Sky Studios ed è scritta dal drammaturgo Moore, che si è ispirato al libro di saggistica The King's Assassin di Benjamin Woolley. Il regista principale è Oliver Hermanus, autore di Moffie and Living, recentemente presentato al Sundance, a Venezia, Telluride, Toronto e Londra.

In seguito all'annuncio, Julianne Moore ha dichiarato: "Mary Villiers era una donna che grazie alle proprie azioni è diventata una figura potente e influente nella Londra giacobina. È una sfida esaltante portarla in vita sullo schermo".

DC Moore ha aggiunto: "Da quando ho letto per la prima volta della vita di Mary Villiers - e di tutto ciò che ha realizzato con suo figlio George - sono stato ossessionato dall'idea di portare questa storia sullo schermo. Tra l'amore e la brama di Re Giacomo per gli uomini, spesso trascurati, la straordinaria ascesa di Mary come donna in un mondo di uomini e le (molte, moltissime) conquiste sessuali e politiche di George, questa è una storia profondamente ricca e, per ora, del tutto inedita sullo schermo, di una coppia di 'commoners' che ha conquistato tutti prima di loro".

Liza Marshall, produttrice esecutiva di Hera Pictures, ha commentato: "L'incredibile Julianne Moore è il nostro casting da sogno per Mary - una donna che è stata maledetta dai suoi contemporanei ma che è sempre stata la persona più intelligente nella stanza. Donne indomite come Mary sono state troppo spesso cancellate dalla storia, ma con le brillanti sceneggiature di DC Moore e Oliver Hermanus al timone, rivendicheremo la sua storia per realizzare uno spettacolo davvero unico e imperdibile".

Recentemente, Julianne Moore è stata presidente di giuria a Venezia 79 e l'abbiamo vista nel cast di Caro Evan Hansen.