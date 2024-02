Mary & George, Julianne Moore sfida le atmosfere di Bridgerton nel trailer della serie Sky

Sky ha pubblicato in queste ore il trailer ufficiale di Mary & George, la nuova serie Sky Original con la vincitrice del premio Oscar e del BAFTA Julianne Moore, la star di Cenerentola Nicholas Galitzine e Tony Curran.

Ispirata all’oltraggiosa storia d’amore fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers, la serie in sette episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 7 aprile, con due nuove puntate ogni settimana in onda di domenica in prima serata su Sky Atlantic: è descritta come un audace psicodramma storico che racconta la storia di Mary Villiers (Julianne Moore), una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa che convinse il suo secondo figlio, George (Nicholas Galitzine), a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra (Tony Curran).

Il cast comprende anche Nicola Walker, Niamh Algar, Sean Gilder, Jacob McCarthy, Amelia Gething, Mirren Mack, Rina Mahoney e Simon Russell Beale. Prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios, Mary & George è scritta da DC Moore (Killing Eve, Temple) ed è ispirata al saggio “The King’s Assassin” di Benjamin Woolley.

Per altri contenuti guardate le prime immagini ufficiali di Mary & George.