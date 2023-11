Mary & George: la trama e il cast della nuova serie tv di Sky con Julianne Moore

Sky e Starz hanno presentato oggi la nuova serie evento Mary & George, interpretata dall'attrice premio Oscar e vincitrice del premio BAFTA Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran.

In arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel corso 2024, con una data specifica che sarà comunicata prossimamente, Mary & George è ispirata all'incredibile storia vera di Mary Villiers, che crebbe il suo affasciante e carismatico figlio, George, affinché potesse sedurre Re Giacomo VI di Scozia, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra, e diventare il suo potentissimo amante.

Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini divenne la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l'Inghilterra avesse mai visto, nonché la coppia più fidata di consiglieri del re. Con la posizione dell'Inghilterra sulla scena mondiale minacciata dall’invasione spagnola e con i rivoltosi che scendevano in piazza per rovesciare il re, la posta in gioco non poteva essere più alta. Pronta a non fermarsi davanti a nulla e armata del suo spietato fiuto politico, Mary si fece strada prima attraverso il matrimonio, poi corrompendo politici e cospirando con criminali. Riuscì così a imporsi nel cuore dell'establishment, facendolo suo.

Oliver Hermanus è il lead director della serie, insieme ai registi Alex Winckler e Florian Cossen. La serie è scritta dall'acclamato drammaturgo DC Moore e, basata sul saggio “The King’s Assassin” di Benjamin Woolley, è interpretata anche da Sean Gilder dell'acclamata serie tv Slow Horses.

Per altre novità dal mondo Sky, scoprite la trama dei nuovi episodi di Unwanted: Ostaggi in mare.