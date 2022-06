Mary Mara, morta l'attrice di Lost, Law & Order e Ray Donovan

Una veterana del piccolo schermo, Mary Mara, è scomparsa nel week-end. Aveva 61 anni. Mara sarebbe annegata nel fiume St. Lawrence, e il suo corpo è stato recuperato domenica mattina dai soccorritori. Secondo i primi riscontri non sembrano esserci i presupposti per ipotizzare qualcosa di diverso da un tragico incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, Mary Mara stava nuotando al largo della cittadina di Cape Vincent, dove si era recata in visita alla sorella.

"Mary è stata una delle migliori attrici che abbia mai incontrato" ha dichiarato un suo rappresentante, annunciandone la morte "Aveva un fantastico senso dell'umorismo e una visione unica della vita".

La polizia di New York ha successivamente confermato il decesso dell'attrice. L'indagine è ancora in corso sino all'esito dell'autopsia, che potrà chiarire le cause del decesso.



Mary Mara era nata a Syracuse, New York, e aveva studiato recitazione a Yale. Oltre a serie come E.R. - Medici in prima linea - qualche settimana è scomparsa la star John Aylward - e Law & Order, in cui ha interpretato i personaggi di Loretta Sweet e Mrs. Sharkey/Sally Knight, Mara ha recitato in un ruolo da protagonista nella serie Nash Bridges, e ha partecipato come guest star a show quali Giudice Amy, West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, Star Trek: Enterprise, Law & Order: Unità Vittime Speciali, Nip/Tuck, Lost, Shameless, Ray Donovan, Criminal Minds e Secrets and Lies. Mary Mara ha recitato anche in Dexter. Sul nostro sito trovate la recensione di Dexter New Blood, il revival dello show con Michael C. Hall.



L'ultimo credit dell'attrice è nel film d'azione Break Even, uscito nel 2020.