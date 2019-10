Mary Shelley a caccia di mostri in The Shelley Society, la nuova serie di HBO Max

HBO Max, l'imminente piattaforma streaming di WarnerMedia, ha ordinato la serie The Shelley Society che avrà come protagonista una giovane Mary Shelley, autrice del celebre romanzo horror gotico Frankestein. L'episodio pilota sarà affidato Roberto Aguirre-Sacasa ideatore della serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

In attesa del debutto ufficiale della piattaforma, HBO sta cercando di dare vita a un catalogo capace di reggere il confronto con gli altri competitor sul mercato come Netflix, Prime Video o la futura Disney+. Dopo l'annuncio di Friends su HBO Max e quello di una serie prequel su Gremlins, il film cult del 1984 del regista Joe Dante, ecco arrivare un altro prodotto a forte tinte horror: The Shelley Society.

Il nuovo show è stato descritto come un X-Files in stile vittoriano che vedrà la giovane Mary Shelley a capo di un gruppo di fuorilegge romantici, inclusi i suoi amanti Percy e Lord Byron, che si opporrà contro il pericolo rappresentato da mostri e soprannaturali. Tra di esse sarà presente anche la celebre creatura nata dalla penna di Shelley.

Aguirre-Sacasa, che oltre a Sabrina è autore anche della serie Riverdale, per l'ideazione del primo episodio sarà affiancato da Tessa Leigh Williams e James DeWille.

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.