Marylin Manson entra nel cast di American Gods per la terza stagione

Dopo la notizia riportata da Deadline, il network Starz ha confermato che Marylin Manson sarà nel cast della terza stagione di American Gods. L'autore di hit come The beautiful people e The dope show non dovrà... recitare più di tanto, dal momento che interpreterà un musicista.

Il suo personaggio, infatti, sarà Johan Wengren, cantante e leader dei Blood Death, una band death metal che è fonte di energia per il Mister Wednesday di Ian McShane (noto anche come Odino). Johan è un personaggio creato appositamente per la serie tv, dal momento che non è presente nell'omonimo romanzo di Neil Gaiman su cui è basata la serie.

Charles "Chic" Eglee è alla guida della terza serie di American Gods, rinnovata lo scorso marzo, ed è il terzo showrunner in altrettante stagioni. Michael Green e Bryan Fuller, che avevano adattato originariamente il romanzo di Gaiman del 2001 per Starz, hanno lasciato la serie dopo la prima stagione, con Jesse Alexander che prese il loro posto. Successivamente, lo scorso autunno si è venuto a sapere che anche Alexander aveva abbandonato il progetto, anche se all'epoca Starz e lo studio Fremantle non vollero commentare la notizia.

Lo scorso febbraio, Neil Gaiman ha dichiarato a The Wrap che Alexander è stato semplicemente "un ponte" per riuscire a terminare la seconda stagione.

Oltre a Ian McShane, fanno parte del cast di American Gods anche Ricky Whittle, Orlando Jones, Emily Browning, Pablo Schrieber, Kahyun Kim e Dean Winters. In una recente featurette gli attori si sono divertiti a parlare delle loro canzoni da karaoke preferite.