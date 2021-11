Marylin Manson, perquisita la casa dell'artista dopo le numorose accuse di violenze

Le cose sembrano assai complesse per Marylin Manson a seguito delle indagini a suo carico dopo le terribili accuse provenienti da Evan Rachel Wood e da altre decine di donne. Lo sceriffo della contea di West Hollywood ha deciso di perquisire la casa del cantante per svolgere le indagini nel modo più scrupoloso possibile.

Ricordiamo che nei mesi scorsi la star di Westworld attraverso i suoi canali social ha rivelato di essere stata abusata e manipolata per diversi anni dall'artista, che ha tentato in ogni modo di sottometterla e limitare la sua voce. Successivamente, anche Esmè Bianco ha accusato Marylin Manson di abusi sottolineando di essere stata più volte violentata e costretta ad utilizzare droghe ed altre varie sostanze stupefacenti.

Nell'ultimo periodo le denunce nei riguardi del cantate si sono moltiplicate, e addirittura una sua ex collaboratrice si unita al coro delle vittime, rivelando di aver subito nel corso degli anni molteplici vessazioni fisiche e psicologiche.

Solo Dita Von Teese ha difeso pubblicamente Manson, suo ex marito. La regina del burlesque ha affermato che negli anni del loro matrimonio non è stata vittima di alcun abuso e che solo la sua dipendenza dalle droghe e i suoi continui tradimenti, l'hanno spinta verso il divorzio. Staremo a vedere come proseguiranno le indagini.