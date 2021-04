Marylin Manson, la star di GoT Esmè Bianco ha denunciato la rockstar per abusi sessuali

Non accenna a placarsi la bufera che ha investito Marilyn Manson: la celebre rockstar, come sicuramente ricorderete, è stata accusata nei mesi scorsi di aver abusato fisicamente e mentalmente di alcune delle sue ex-compagne, tra cui Evan Rachel Wood e la star di Game of Thrones Esmè Bianco.

Bianco aveva pubblicamente accusato Manson qualche tempo fa, ma solo in queste ultime ore ha annunciato tramite i suoi legali la decisione di denunciare il cantante di The Beautiful People e This is the New Sh*t.

"Mr. Warner ha utilizzato droghe, violenza e minacce per costringere Ms. Bianco ad avere rapporti sessuali in più occasioni. Ms. Bianco era ben consapevole delle violenze di cui Mr. Warner sarebbe stato capace se lei avesse reagito. [Mr. Warner] ha anche privato Ms. Bianco del sonno e del cibo allo scopo di indebolirla fisicamente e mentalmente, riducendo la sua capacità di opporsi. Mr. Warner ha ingaggiato rapporti sessuali con Ms. Bianco mentre lei era incosciente o incapace di dare il suo consenso" si legge nel documento redatto dagli avvocati dell'attrice.

La parola, a questo punto, passa a giudici e avvocati. Lo scorso febbraio, ricordiamo, Marilyn Manson aveva risposto alle accuse di Evan Rachel Wood definendole come nient'altro che una distorsione della realtà.