Masha e Orso arrivano su Sky: disponibile una puntata speciale su DeAJunior

Il canale satellitare DeAJunior trasmette la serie tv Masha e Orso per intrattenere gli spettatori più piccoli in questo periodo d'isolamento legato al Coronavirus. Da stamattina, martedì 7 aprile, è disponibile un mini-episodio speciale dello show animato. Dopo la messa in onda delle 9.15, l'episodio sarà disponibile su www.deajunior.it.

La puntata speciale trasmessa sul canale satellitare di Sky è stata creata da Animaccord, e s'intitola Masha e Orso - Cosa fare a casa durante la quarantena.

Nel corso della puntata Masha si diverte a casa con Orso svolgendo numerose attività. Lo show propone alcuni consigli ai più piccoli per poter cominciare al meglio la giornata.



Consigli utili come un costante allenamento fisico, frutta e verdura nel piatto, lavarsi bene le mani, cucinare il pranzo in compagnia e lavare i piatti dopo aver mangiato, nonché aiutare in casa mamma e papà con le pulizie e studiare e non dimenticarsi di fare i compiti. Inoltre, una volta terminati i doveri, guardare i cartoni animati e fare un pigiama party prima di andare a dormire.

E soprattutto non andare a letto tardi ma mantenere un orario adeguato.

Sia sul canale che sul sito andranno in onda dei cartelli nei quali Masha e Orso danno consigli ai bambini su come comportarsi in questo periodo e le precauzioni da prendere per contrastare il Coronavirus.

Masha e Orso sono famosi in tutto il mondo e la serie è diventata un cult in diverse nazioni.

A gennaio 2016 Masha e Orso arrivarono anche al cinema e successivamente la serie animata sbarcò anche su Infinity.