Mass Effect, una nuova serie in arrivo su Amazon Prime? Bezos pensa sempre più in grande

Un po' a sorpresa, Deadline ha lanciato nelle ultime ore una vera e propria bomba, lasciando intendere che Amazon Prime Video starebbe lavorando ad una nuova grandiosa produzione dedicata a Mass Effect, il celebre franchise videoludico sviluppato da BioWare e pubblicato da Electronic Arts a partire dal 2007.

Questa notizia è stata riportata in maniera piuttosto inaspettata, mentre la nota testata giornalistica faceva riferimento al grandioso successo di The Wheel of Time, divenuto il più grande debutto di sempre per la piattaforma streaming creata da Jeff Bezos. Insomma, il magnate americano sembra pensare sempre più in grande e dopo produzioni acclamatissime da pubblico e critica tra cui è impossibile non citare The Boys, il catalogo Prime potrebbe arricchirsi di questo nuovo e attesissimo titolo che va ad aggiungersi alla serie in produzione dedicata a Il Signore degli Anelli.

Qualora le trattative tra Amazon e Electronic Arts dovessero andare per davvero a buon fine, bisognerà capire su quale dei molteplici videgames lo show inizialmente si concentrerà e quale storia verrà narrata. Naturalmente, protagonista indiscusso dello show sarà sicuramente il Comandante Shepard, il personaggio che guida la Normandy e il suo leggendario equipaggio nella lotta contro i mitici Razziatori.

Sebbene ci sia ancora qualche dubbio sullo show dedicato a Fallout, dopo The Witcher e The Last of Us, questo potrebbe essere davvero un bel colpo per i fan più accaniti dei videogames. Cosa ne pensate?