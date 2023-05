Massimo Boldi contro la fiction Il patriarca di Claudio Amendola:'Indietro di 20 anni'

Dopo essere finito al centro dell'attenzione per una disavventura con la propria automobile sui binari del tram a Milano, Massimo Boldi si è preso nuovamente la scena mediatica per un commento molto duro e diretto nei confronti della fiction Mediaset prodotta da Taodue e diretta e interpretata da Claudio Amendola, Il patriarca.

Commentando un post di Taodue su Twitter, nel quale si chiedeva un'opinione ai fan sulla puntata conclusiva andata in onda, Boldi ha risposto:"Negativa. Siete rimasti indietro di almeno 20 anni nella sceneggiatura, nella regia ma soprattutto nel cast. Non avete neanche saputo copiare quelle che guardano a Netflix, Prime... Voto 4".



La disavventura in macchina di Massimo Boldi ha creato scalpore sui social ma promette di farlo anche l'ultima critica del comico lombardo sul progetto di Il patriarca. Boldi si è concentrato principalmente sul cast, composto da Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Carmine Buschini, Michele De Virgilio, Giulia Schiavo e Primo Reggiani. Amendola interpreta il protagonista, Nemesio Bandera.



Le parole del comico lombardo hanno però punzecchiato anche la regia (di Claudio Amendola) e la sceneggiatura (di Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri).

Al momento non risultano commenti ufficiali da parte della produzione e del regista.



Qualche settimana, nel corso di un'intervista al programma Belve di Francesca Fagnani, Claudio Amendola ha confessato la dipendenza dalla cocaina vissuta parecchi anni fa.