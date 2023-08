Massimo Giletti apre al ritorno in Rai ed attacca La7 per la chiusura di Non è L'Arena

Prosegue il toto-TV e si parla delle novità in arrivo sulle principali reti televisive nel corso dei prossimi mesi. In particolare, in ambito Rai. Massimo Giletti è stato ospite della Terrazza della Dolce Vita 2023 condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi, ed ha discusso del suo possibile ritorno in Rai dopo la chiusura di Non è L’Arena su La7.

Il conduttore non ha chiuso la porta ad un ritorno nella TV pubblica, ed ha affermato che “la Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero. Nel futuro vediamo quello che si potrà fare”.

Giletti non ha risparmiato le stoccate ai danni di La7 per la chiusura di Non è l’Arena dello scorso 13 Aprile: “quando sono arrivato a Roma mi sono trovato un gruppo di ragazzi giovani. Ho sofferto molto già quando fui costretto a lasciare la Rai. Oggi mi trovo di fronte a questo gruppo di lavoro che avevo ricostruito: anche questa volta li perderò tutti” ha affermato, sottolineando come 35 persone siano rimaste a casa senza lavoro. “Si parla tanto di difendere i posti di lavoro dei vari personaggi televisivi che fanno scelte diverse, ma di quei ragazzi, qualcuno se ne è occupato? No!” ha attaccato.

Di Giletti in Rai se ne era parlato anche in passato, soprattutto dopo la cancellazione di Che Tempo Che Fa che dal prossimo autunno andrà in onda su Nove.