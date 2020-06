Massimo Giletti lascia La7 per la politica? La risposta del conduttore

Secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano Il Corriere della Sera, Massimo Giletti sarebbe pronto a lasciare Non è l'Arena e La7 per avventurarsi in una carriera politica che lo dovrebbe portare alla candidatura a sindaco di Torino tra le fila della Lega. La notizia ha avuto un eco importante sui social.

Lo stesso segretario della Lega in Piemonte ha caldamente smentito l'ipotesi, affermando che "conosco Giletti perché mi capita di partecipare alla sua trasmissione, ma non abbiamo mai parlato di una candidatura a sindaco", ma a stretto giro di orologio è arrivata anche la risposta da parte del diretto interessato.

Giletti, contattato da Repubblica ha definito il rumor "una notizia da Carnevale" ed ha specificato che "mi basta già quello che faccio e il ruolo di presidente nell’azienda di famiglia dopo la scomparsa di mio padre, e non vedo per me un futuro da sindaco”.

Il rumor che vuole l'ex conduttore Rai pronto a lanciarsi in politica non è cosa nuova. Qualche tempo fa in un'intervista a Chi non aveva escluso l'eventualità: "non escludo nulla, dico solo che se uno fa una scelta, deve essere vera. Molti colleghi l’hanno fatta e poi sono tornati indietro: credo si debba avere il coraggio di arrivare fino in fondo".

Di recente si era anche parlato di un possibile ritorno in Rai di Giletti al posto di Fabio Fazio, ma lo stesso giornalista ha smentito il tutto criticando i dirigenti Rai.