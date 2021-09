Massimo Giletti rinnova con La7: ecco quando andrà in onda Non è l'Arena

Negli ultimi mesi si è a lungo parlato del possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai e di un suo presunto addio a La7, e con l'inizio della nuova stagione televisiva, conciso con la fine dell'estate, è stato lo stesso giornalista a fare il punto sul suo futuro.

Massimo Giletti, infatti, ha deciso di rinnovare il proprio contratto con La7 per altri due anni. In un comunicato stampa diramato dall'ufficio stampa The Hive, il presentatore ha fatto sapere che la scelta di restare in La7 è legata al "profondo legame con Cairo che mi ha sempre lasciato libertà assoluta". Niente ritorno nella TV pubblica quindi, almeno per il momento.

Entusiasta per l'accordo anche Urbano Cairo, l'editore di La7, il quale si è detto felice per l'accordo ed ha osservato che Giletti "è un numero uno, che ha la TV nel suo DNA".

Tuttavia, non mancano le novità: la prossima edizione di Non è l'Arena non andrà più in onda di domenica, ma passerà al mercoledì. A confermarlo lo stesso Giletti, il quale ha rivelato che è stato lui a chiedere di andare in onda il mercoledì "perchè amo affrontare nuove sfide". Nessuna informazione sulla data d'inizio del programma.

Lo scorso giugno era stato lo stesso Massimo Giletti a salutare La7 e Non è l'Arena, facendo intuire un ritorno in Rai.