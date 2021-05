Massimo Giletti vicino al ritorno in Rai: ecco cosa potrebbe fare

A quanto pare Massimo Giletti sarebbe davvero vicinissimo al ritorno in Rai. L'indiscrezione è stata lanciata da TVBlog, secondo cui il conduttore e giornalista di Non è L'Arena potrebbe tornare nella TV Pubblica per risollevare gli ascolti e le sorti di Rai 2, che sta attraversando un periodo difficile.

“Sono note le difficoltà di Rai2 nel trovare un programma che non faccia più rimpiangere Michele Santoro. Dalla sua uscita infatti non sono mai più arrivati ascolti ai suoi livelli e ogni volta che va in onda ce lo ricorda. Gli esperimenti sono sotto gli occhi di tutti ed è inutile citarli” si legge nell'articolo, secondo cui alla base delle discussioni in corso a Viale Mazzini ci sarebbero gli ottimi ascolti che ha fatto registrare l'ultima puntata di Non è L'Arena, ma anche i contenuti.

Non è chiara la situazione contrattuale tra Massimo Giletti e La7, ma proprio a causa di questo riscontro importante che sta ottenendo il programma della domenica sera, è lecito attendersi qualche tipo di rilancio da parte della TV di Urbano Cairo.

Proprio lo scorso anno Giletti aveva espresso tutto il proprio apprezzamento per Cairo e La7 in un momento in cui si parlava di un suo possibile approdo a Rai 3 al posto di Fabio Fazio.