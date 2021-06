Massimo Giletti saluta La7 e Non è L'Arena: vicino il ritorno in Rai?

Massimo Giletti a quanto pare è prossimo a lasciare La7 ed il suo Non è L'Arena. L'annuncio è arrivato dallo stesso giornalista nel corso della puntata del programma andata in onda ieri sera: il conduttore torinese infatti ha voluto salutare tutti, senza però sbottonarsi sul suo futuro.

“Questa è stata l’ultima puntata di Non è L’Arena. Sono stati quattro anni straordinari su La7. Buona estate, ad maiora" ha affermato in maniera inaspettata. Come osservato da molti, Giletti ad ogni fine stagione è solito congedarsi in questo modo, ma quest'anno la situazione è diversa dal momento che anche nel collegamento con TG La7 prima della diretta Giletti aveva affermato che quella di ieri sera sarebbe stata "l'ultima puntata di quattro anni molto importanti vissuti a La7" ed aveva ringraziato Enrico Mentana che negli ultimi quattro anni non aveva mai fatto mancare il suo appoggio.

Lo scorso anno si era anche parlato di un possibile ingresso in politica per Massimo Giletti, ed in molti lo davano come candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Torino. A questo punto l'ipotesi più probabile porta al ritorno in Rai di cui si era già discusso lo scorso mese e dodici mesi fa quando in molti lo davano al posto di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.