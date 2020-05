Massimo Ranieri fa gli auguri a Napoli in un video: 'La città si è sempre saputa rialzare'

In tempi come questi, in cui tocca ripartire in una situazione di grossa incertezza e avendo ben in mente i rischi a cui si andrà inevitabilmente incontro, una bella iniezione di coraggio non può far male, a maggior ragione se arriva da una voce nota e rassicurante come quella di Massimo Ranieri.

Il celebre cantante ha ovviamente sempre riservato un posto speciale nel cuore alla sua Napoli, che ha ora voluto omaggiare con un video di auguri per la ripartenza pubblicato dalla pagina Facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo.

"Abbiamo vissuto momenti difficili di paura e dolore ma il mio vuole essere un augurio per la città. Napoli, come in tutte le epoche, è caduta ma si è sempre rialzata e anche questa volta si rialza, perché Napoli è più forte della pandemia. Cade ma si rialza. Un augurio particolare alle arti, alla cultura e alle ingegnerie della città e un grazie particolare al mio popolo napoletano per aver osservato le misure di chiusura restrittiva. Grazie dal profondo del cuore. Vi voglio bene. Statemi bene" recita nel video il cantante di Perdere l'Amore.

Secondo le ultime indiscrezioni, intanto, il prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere rinviato: come in molti ricorderanno, Ranieri era stato ospite all'edizione di quest'anno.