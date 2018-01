Master of None, Aziz Ansari è stato accusato di violenze sessuali da una ragazza

, attore noto per il suo ruolo nella serie TV, è finito nel vortice hollywoodiano delle accuse di molestie sessuali.

Lo scandalo di Harvey Weinstein ha gettato scompiglio nell'industria cinematografica americana, fungendo da apripista ad accuse di molestie sessuali verso nomi illustri come Kevin Spacey e Louis C.K. per citarne alcuni. A questi si va ad aggiungere in data odierna quello del comico Aziz Ansari (Master of None, Parks & Recreation), accusato da una ragazza di ventitré anni con la quale avrebbe avuto un appuntamento nel mese di settembre.

Secondo la testimonianza di quest'ultima, pubblicata integralmente sul portale Babe, l'attore l'avrebbe costretta a rapporti sessuali non desiderati e l'incontro tra i due è stato definito "la peggior esperienza mai avuta con un uomo".

Aziz non si è ancora esposto in maniera pubblica ma, interpellato dalla ragazza attraverso un messaggio, le ha così risposto: " Mi dispiace di aver sentito tutto questo. Tutto ciò che posso dire è che non sarebbe mai mia intenzione far sentire te o chiunque altro nel modo che hai descritto. Ovviamente ho giudicato male il momento e mi dispiace davvero."

E' importante chiarire che al momento si tratta solamente di "parola contro parola" e che nulla di quanto accaduto è stato confermato ufficialmente, oltre a non sapere se una probabile terza stagione di Master of None verrà intaccata da questa accusa.