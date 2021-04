Master of None, ecco il trailer e la data di uscita della terza stagione

Netflix ha finalmente diffuso il trailer della terza stagione di Master of None, serie vincitrice di un Emmy le cui prime due stagioni sono state pubblicate nel 2015 e nel 2017, ma la trama sembra essere piuttosto diversa da quanto i fan potrebbero aspettarsi.

Infatti il trailer, che potete vedere qui sopra, ci mostra che i cinque nuovi episodi racconteranno la relazione tra il personaggio non protagonista dello show Denise (Lena Waithe) e la sua partner Alicia (Naomi Ackie) piuttosto che concentrarsi sulle avventure romantiche di Dev Shah interpretato dal co-creatore dello show Aziz Ansari.



Waithe e Ansari hanno vinto un Emmy per aver scritto l'episodio Il Ringraziamento (Thanksgiving) della seconda stagione di Master of None, incentrato su Denise che ha fatto i conti con la sua sessualità nel corso degli anni.



Questa nuova stagione racconta una moderna storia d'amore che illustra intimamente gli alti e bassi del matrimonio, le lotte con la fertilità e la crescita personale sia insieme che separati.



L'attesa quadriennale per i nuovi episodi è quasi terminata, Master of None tornerà domenica 23 maggio con la sua terza stagione su Netflix, intanto potete leggere la nostra recensione della seconda stagione di Master of None e una curiosità sul cameo di Nicolas Cage in Master of None.