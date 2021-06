Master of the Universe di Netflix, uno spettacolare trailer sulle note di I need a hero!

Prosegue anche oggi la Netflix Geeked Week, e il colosso dello streaming ha approfittato del quarto giorno dell'evento per pubblicare il primo teaser trailer ufficiale di Masters of the Universe: Revelation, attesa serie sequel di He-Man and the Masters of the Universe.

Lo show sarà ambientato decenni dopo gli eventi della serie originale. Questa la sinossi ufficiale: "Dopo una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor, Eternia va in frantumi e i Guardiani di Grayskull si disperdono. Dopo decenni di segreti che li ha fatti a pezzi, tocca a Teela riunire il gruppo di eroi e risolvere il mistero della Spada del Potere scomparsa, in una corsa contro il tempo per ripristinare Eternia e prevenire la fine dell'universo."

Il cast vocale originale include tra gli altri Mark Hamill (Skeletor), Chris Wood (He-Man) Sarah Michelle Gellar (Teela), Kevin Conroy (Mer-Man), Tony Todd (Scare Glow), Henry Rollins (Tri-Klops), Lena Headey (Evi-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Justin Long (Roboto) e Jason Mewes (Stinkor).

Master of the Universe: Revelation è creata da Kevin Smith, regista della commedia cult Clerk - Scommessi e super appassionato di fumetti Marvel e DC, che di recente ha anticipato di aver tenuto i fan in grande considerazione durante la lavorazione di questa nuova avventura dei Masters.

Come ricordato a fine video, la prima parte della serie debutterà su Netflix il prossimo 23 luglio. Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.