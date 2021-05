Master of the Universe: Revelation, prime immagini e data di uscita della serie Netflix

Netflix ha finalmente svelato la data di uscita e le prime immagini ufficiali di Master of the Universe: Revelation, atteso sequel diretto della serie animata anni '80 ispirata alla celebre linea di giocattoli della Mattel, He-Man and the Masters of the Universe.

Il colosso dello streaming ha diffuso in rete (via Bloody Disgusting) un primo sguardo a He-Man (doppiato da Chris Wood), Skeletor (Mark Hamill) e altri amati personaggi del franchise, annunciando che i primi 5 episodi della nuova serie animata debutteranno sulla piattaforma il prossimo 23 luglio.

Questa la sinossi ufficiale: "Dopo una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor, Eternia va in frantumi e i Guardiani di Grayskull si disperdono. Dopo decenni di segreti che li ha fatti a pezzi, tocca a Teela riunire il gruppo di eroi e risolvere il mistero della Spada del Potere scomparsa, in una corsa contro il tempo per ripristinare Eternia e prevenire la fine dell'universo."

Il cast vocale originale include tra gli altri anche Sarah Michelle Gellar (Teela), Kevin Conroy (Mer-Man), Tony Todd (Scare Glow), Henry Rollins (Tri-Klops), Lena Headey (Evi-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Justin Long (Roboto) e Jason Mewes (Stinkor).

Che ve ne pare di queste prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, il produttore Kevin Smith ha parlato delle animazioni mozzafiato di Masters of the Universe: Revelation.