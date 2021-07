Master of the Universe: Revelation, tanta azione nel nuovo trailer della serie Netflix

Netflix ha pubblicato un nuovo e avvincente trailer ufficiale dell'attesissima Masters of the Universe: Revelation, serie d'animazione dedicata ai famosissimi personaggi di culto targati Mattel la cui prima parte sbarcherà in streaming sulla piattaforma il prossimo 23 giugno, come poi ci rivela il nuovo filmato.

Lo show sarà ambientato decenni dopo gli eventi della serie originale. Questa la sinossi ufficiale: "Dopo una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor, Eternia va in frantumi e i Guardiani di Grayskull si disperdono. Dopo decenni di segreti che li ha fatti a pezzi, tocca a Teela riunire il gruppo di eroi e risolvere il mistero della Spada del Potere scomparsa, in una corsa contro il tempo per ripristinare Eternia e prevenire la fine dell'universo."

Il cast vocale originale include tra gli altri Mark Hamill (Skeletor), Chris Wood (He-Man) Sarah Michelle Gellar (Teela), Kevin Conroy (Mer-Man), Tony Todd (Scare Glow), Henry Rollins (Tri-Klops), Lena Headey (Evi-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Justin Long (Roboto) e Jason Mewes (Stinkor).

Master of the Universe: Revelation è creata da Kevin Smith, regista della commedia cult Clerk - Scommessi e super appassionato di fumetti Marvel e DC, che di recente ha anticipato di aver tenuto i fan in grande considerazione durante la lavorazione di questa nuova avventura dei Masters.