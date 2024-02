Master of the Universe: Revolution, ammirate il nuovo scintillante poster della serie

Nella storia dell'animazione, poche produzioni possono definirsi dei veri successi indiscussi. Tra questi siamo certi ci sia anche Master of the Universe: Revolution. La serie che continua le nuove avventure di He-Man infatti è stata sin da subito un vero e proprio successo per la piattaforma Netflix.

Ecco quindi che dopo la conclusione con tanto di cliffangher della prima stagione, le nuove puntate della serie hanno portato ad una vera e propria rivoluzione dell'universo conosciuto fino a questo punto dagli appassionati del franchise.

Andando a guardare in calce a questa notizia potete vedere un nuovo poster, rilasciato proprio per festeggiare l'incredibile riscontro positivo ottenuto (come dimostrato anche dal raro punteggio del 100% di gradimento raggiunto su Rotten Tomatoes). Molte sono le modifiche di design apportate ai classici personaggi conosciuti della serie, come lo stesso He-Man che ora indossa un'armatura decisamente più appariscente.

Per tutti coloro che ancora non hanno avuto modo di vedere Master of the Universe: Revolution, possiamo assicurarvi che adesso per Eternia è iniziata un'era del tutto nuova: con nuovi cattivi, nuovi pericoli e tanto altro che di certo dimostrano come questo franchise stia venendo sfruttato al meglio da Netflix.

Voi cosa ne pensate? Avete già visto i nuovi episodi?