Masterchef 2020: Sky pubblica le prime foto ufficiali dei giudici

Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo sono protagonisti delle immagini ufficiali pubblicate da Sky per la nona edizione di Masterchef Italia, in onda dal 19 dicembre su Sky Uno. Le foto mostrano i tre giudici del popolare talent show culinario in diversi momenti - seri e goliardici - della trasmissione.

Dopo la passata edizione, che ha visto una giuria composta da quattro giudici, ora con l'abbandono di Joe Bastianich - che a novembre ha provato la leggendaria Ford GT40 di Le Mans '66 - La grande sfida, per il lancio del film - si è tornati con un trio, così com'era cominciato il programma nel 2011 con la prima edizione, che vedeva Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich giudici dello show.

Ora il veterano è Barbieri, dopo l'ingresso di Antonino Cannavacciuolo nella quinta edizione e l'arrivo recente di Giorgio Locatelli, che si appresta a vivere la sua seconda edizione nel programma.



Masterchef Italia 9 sarà in onda dal 19 dicembre al mese di marzo 2020, su Sky Uno canale 108 del satellite e canale 455 del digitale terrestre.

Il programma andrà in onda tutti i giovedì a partire dalle 21.15. Masterchef è un format d'origine britannica che non presenta alcun conduttore ma è accompagnato da una voce narrante maschile (del doppiatore Simone D'Andrea) e dai commenti di una voce femminile, variata nel corso delle edizioni.

Dal 2016 in poi lo show è prodotto da Endemol Shine Italy, che ha sostituito Magnolia, società produttrice delle prime edizioni.

Lo scorso anno lo chef Gordon Ramsay ha dichiarato che Masterchef ha dato un 'calcio nel sedere' al mondo culinario.