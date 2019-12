Masterchef 2020 al via: tutte le novità della nuova edizione

Ci siamo: questa sera prenderà ufficialmente il via Masterchef 2020 , la nuova edizione del cooking show più famoso d'Italia che sarà ricco di novità. I giudici tornano ad essere tre, dopo l'addio di Joe Bastianich, sostituito ormai da Giorgio Locatelli.

I due saranno affiancati dalla certezza Antonino Cannavacciuolo, al terzo anno consecutivo, mentre contrariamente a quanto ipotizzato in passato, Iginio Massari non sarà della partita e sarà presente sotto forma di special guest nella puntata dedicata ai dolci.

Ma veniamo alle novità vere e proprie del concorso: è previsto infatti il debutto del "Grembiule grigio", che si aggiunge a quello bianco dei concorrenti ed il nero per coloro che sono a rischio eliminazione. Gli aspiranti chef inoltre dovranno superare tre step per entrare nella classe: alla presentazione del piatto a scelta è infatti stato aggiunto il test di abilità e la sfida finale. Sarà però possibile "qualificarsi" immediatamente, come? Ottenendo "tre si" già alla prima fase. Coloro che invece ne riceveranno due, indosseranno il grembiule grigio e dovranno sottostare ad un'altra prova per convincere i giudici.

Alla prova di abilità invece prenderanno parte solo coloro che hanno ottenuto "un solo si", e che hanno convinto in parte uno dei giudici.

I concorrenti saranno venti, e come confessato dai tre giudici la classe sarà composta da personalità diverse, con storie profonde. Il vincitore porterà a casa 100mila Euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.

Anche da questo fronte non mancano le innovazioni: alla Mystery Box, l'Invention Test e Pressure Test infatti si aggiunge lo "Skill Test", ovvero un esame a sorpresa che coinvolgerà tutti i concorrenti.

Per tutte le informazioni su dove vedere Masterchef Italia 9 vi rimandiamo alla nostra news dedicata.