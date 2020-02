Masterchef 9: ecco i finalisti che si contenderanno la vittoria

E' andata in onda ieri sera su Sky Uno la penultima puntata di Masterchef 9, il popolare cooking show della pay tv che ormai è giunto ai titoli di coda e con l'episodio di giovedì prossimo saluterà il pubblico.

Di conseguenza, trattandosi di una semifinale, sono anche stati decretati i finalisti che si contenderanno il titolo di nono Masterchef Italiano.

La puntata è andata in onda in un clima molto festoso, grazie alla presenza dei parenti in cucina che hanno emozionato i concorrenti. Maria Teresa ha avuto al fianco la mamma, Davide la moglie, Marisa la madre, Nicolò il fratello ed Antonio il fidanzato.

Proprio i parenti hanno contribuito ad alleviare le tensioni che si erano create nelle passate settimane, ma ciò non ha impedito ai giudici di procedere con le eliminazioni. Ad abbandonare la cucina è stato Nicolò.

Non è stato eliminato nessuno all'Invention Test, mentre il migliore nella Mystery Box è stato proprio Niccolò, che ha presentato un piatto della casa. Marisa invece si è aggiudicato l'Invention con un Germano reale con Astice in salsa peperata. Nella prova esterna invece a spiccare è stato Davide, che si è automaticamente qualificato per la finalissima, dove sarà accompagnato da Antonio, Marisa e Maria Teresa. Chi la spunterà?