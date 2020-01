Masterchef Italia 2020: le anticipazioni della quarta puntata

Domani sera, giovedì 9 Gennaio, andrà in onda su Sky Uno alle 21:15 la quarta puntata di Masterchef Italia 2020, la seconda della masterclass dopo le prime due di audizioni. La scorsa settimana abbiamo assistito all'eliminazione di Alexandro e Maria Assunta, che non hanno superato Invention Test e Skill Test.

Nel quarto episodio del cooking show più popolare della televisione italiana tornerà la temutissima Mystery Box, che nelle passate edizioni ha messo in seria difficoltà anche gli aspiranti chef più abili. Nelle prove i concorrenti dovranno vedersela con i brodi, che la cucina moderna ha rivisitato. Il funzionamento della Mystery sarà quello classico: i concorrenti avranno un'ora per fare la spesa e realizzare un piatto da proporre ai tre giudici.

Il vincitore, come sempre, avrà diritto ad alcuni vantaggi per il successivo Invention Test.

Domani sera andrà in scena anche la prima prova esterna della nona edizione di Masterchef. La classe si sfiderà in uno scenario molto suggestivo in pianura, dove le brigate dovranno preparare e servire dei menù. Colui che la spunterà all'Invention Test potrà scegliere non solo il menù, ma anche i componenti della propria squadra.

Il verdetto sarà deciso da commensali e giudici, che decreteranno il team vincente e coloro che andranno al Pressure Test, con conseguente eliminazione.