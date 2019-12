MasterChef Italia 9 ai nastri di partenza: giudici, quando inizia e dove vederlo

Terminato X-Factor 2019 con la finale di ieri sera che ha visto trionfare Sofia Tornambene, la stagione dei reality show di Sky continua con la nona edizione di Masterchef. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul cooking show più amato dagli italiani.

Quando inizia Masterchef Italia 9

La nona edizione di Masterchef prenderà il via giovedì 19 Dicembre alle 21:15 su Sky Uno, al canale 108 su satellite e 455 su digitale terrestre.

Le prime puntate come sempre saranno dedicate alle audizioni, e vedranno i giudici impegnati con la scelta degli aspiranti Masterchef. Solo dopo aver composto la classe si passerà alla gara vera e propria.

Chi sono i giudici di Masterchef 9

Conferme per i giudici di Masterchef 9. Non è presente Joe Bastianich, che quest'anno si dedicherà ad Italia's Got Talent, e nemmeno Carlo Cracco che già da qualche anno ha abbandonato il programma.

I tre giudici saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nelle pubblicità andate in onda negli ultimi giorni veniva mostrato anche Iginio Massari, che però non sarà presente nelle vesti di giudice fisso ma prenderà parte alla classica puntata dedicata ai dolci.

Dove vedere Masterchef Italia 9

Masterchef Italia 9 sarà trasmesso in esclusiva su Sky Uno, ogni giovedì alle 21:15, anche in alta definizione. Non sono state ancora diffuse informazioni sui passaggi in chiaro, e nemmeno sul numero di puntate.