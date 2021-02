MasterChef Italia: ecco quando andrà in onda la finale del cooking show

Lo scorso 10 dicembre è partita la decima edizione di MasterChef, il popolarissimo cooking show di Sky che anche per quest'anno ha confermato il terzetto di giudici composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Anche quest'anno, ciascuna puntata è stata caratterizzata dalla Mistery Box, la prova in cui i concorrenti devono realizzare un piatto usando alcuni ingredienti rinvenuti all'interno di una scatola, il tutto arricchito come al solito da imprevisti e regole aggiuntive che rendono tutto molto più complesso. Vi è poi l'Invention Test, in cui i giudici assegnano un tema da cui gli aspiranti cuochi devono partire, ed infine la prova in esterna svolta in squadre. Coloro i quali non vengono ritenuti idonei dai giudici vengono sottoposti al Pressure Test, la prova finale in cui verrà scelto il concorrente che verrà eliminato.

Tra tutte queste complesse prove, solo uno si aggiudicherà il titolo di MasterChef italiano che otterrà così il premio in palio di 100.000 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare, con la casa editrice Baldini&Castoldi, il proprio primo libro di ricette. L'appuntamento per la finale è il prossimo 4 marzo, la puntata verrà trasmessa alle ore 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW TV.