Masterchef, Joe Bastianich contro Carlo Cracco: 'è un presuntuoso'

Insieme a Bruno Barbieri sono stati i giudici più amati di Masterchef Italia, ma a quanto pare il rapporto tra Joe Bastianich e Carlo Cracco non è mai stato idilliaco. Il ristoratore italoamericano infatti ha rilasciato delle dichiarazione poco lusinghiere nei confronti dello chef stellato italiano.

Secondo Bastianich, infatti, Cracco "è un presuntuoso", che non accetta le opinioni di chi la pensa diversamente da lui. Sarebbe proprio questa la motivazione che avrebbe portato all'addio a Masterchef, per cui però non vuole fare un dramma perchè "morto un Papa se ne fa un altro".

Bastianich però non ha riservato parole al miele anche nei confronti degli altri giudici del reality show di Sky Uno. "Cannavacciuolo parla in napoletano e non lo capisco", ha affermato Joe, tra lo scherzoso ed il serio, precisando che con lo chef campano ha avuto qualche scontro verbale. Bruno Barbieri invece secondo lui "è troppo purista e questo mi fa arrabbiare". Questo aspetto è stato notato anche dai concorrenti: Barbieri più volte è andato su tutte le furie quando i concorrenti hanno cercato di snaturare i piatti classici della tradizione italiana.

Qualche mese fa lo stesso chef di Creazzo riconobbe che “a Masterchef ci sono dei ruoli imposti dalla produzione. Se io apparivo severo è perché mi chiedevano di essere così. Mi avevano cucito un personaggio addosso. Ma lì è tutto finto”, ed etichettò la scenata del finto funerale "di cattivo gusto".

Masterchef 2020 si è concluso da qualche settimana ed ha visto la vittoria di Antonio Lorenzon.