Mastermind: i fratelli Russo produrranno la nuova serie targata Amazon Prime Video

I fratelli Joe ed Anthony Russo, registi del più grande colossal di tutti i tempi, tornano al lavoro con la loro AGBO Films che, in collaborazione con le case cinematografiche 26 Keys e Skybound Entertainment, produrrà Mastermind, la nuova serie targata Amazon Prime Studios.

Il progetto è ispirato al romanzo-inchiesta del giornalista Evan Ratliff The Mastermind: Drugs. Empire. Murder. Betrayal, tra le proposte più apprezzate dalla critica editoriale del 2019 e ispirato alla storia vera di Paul Le Roux, che da semplice impiegato diviene uno dei criminali più pericolosi e ricercati dalla DEA.

Le Roux era un ex programmatore che, con un'ascesa incredibilmente simile a quella di Walter White in Breaking Bad, costruì dal nulla un sofisticato impero criminale in grado di raggiungere ogni angolo del pianeta. Quando la DEA si trovò dinanzi il più grande e tentacolare avversario che avesse mai avuto, diede il via ad una vera e propria caccia all'uomo, che terminò solo con l'arresto di Le Roux. Da uomo più ricercato del paese, il programmatore divenne uno dei principali informatori nella storia della DEA e persino dell'FBI.

Mastermind segue le vicende dei sottoposti di Le Roux i quali, mentre competono per guadagnare un posto d'onore alla destra del boss, ordiscono complessi schemi criminali ed esplorano la sottile linea che divide il bene dal male.

Lo script sarà ad opera di Krysty Wilson-Cairns, co-sceneggiatrice del nuovo war-movie degli Universal Studios 1917 diretto da Sam Mendes. Tra i recenti lavori della showrunner anche l'ultimissimo Last night in Soho, il nuovo, terrificante horror di Edgar Wright, e la serie Penny Dreadful.