Masters of Doom: USA Network annuncia i nomi del regista e del cast

Dopo più di due mesi dall'annuncio di Masters of Doom, l'emittente televisiva USA Network ha iniziato a condividere i primi dettagli dello show antologico dedicato ai creatori di una delle serie di videogiochi più famose e che più ha saputo far parlare di sé.

Sembrerebbe che il ruolo dei protagonisti sia stato affidato a Patrick Gibson, attore già presente in The OA, ed a Eduardo Franco, della serie Booksmart. Il primo dovrebbe prestare il suo volto per John Carmack mentre Franco sarà John Romero. La direzione del progetto è stata affidata a Rhys Thomas, produttore di Comrade Detective, Documentary Now e collaboratore di numerose puntate del Saturday Night Live.

Inoltre, secondo quanto afferma la testata giornalistica online Deadline, a loro si aggiungerebbero John Karna di Valley of Boom, Jane Ackerman di Neptune e Siobahn Williams, presente in Deadlyn Class. Questi saranno tutti personaggi che giocheranno un ruolo importante nella serie prodotta da James e Dave Franco, che racconterà la storia di due figure molto controverse della società americana: gli sviluppatori di Doom infatti crearono una vera e propria isteria negli USA, a causa del contenuto molto violento dei loro videogiochi.

Infine se non conoscete ancora gli interpreti dello show, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The OA, presente nel catalogo di Netflix.