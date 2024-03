Masters of The Air, 3 serie da vedere se avete amato lo show Apple TV+

Masters of The Air, la serie TV tratta dal romanzo di Donald Miller del 2007 racconta le missioni quasi fatali dei piloti del 100° Gruppo Bombardieri durante la Seconda Guerra Mondiale: un cast stellare e una trama curata in ogni dettaglio hanno confezionato il nuovo dramma Apple TV+.

Il pubblico è stato conquistato da Masters of The Air far impennare l'acquisto di giacche da aviatori e adesso che lo show si è concluso con nona puntata che chiude le vicende degli eroi di Austin Butler, Callum Turner, Nate Mann, Anthony Boyle e Barry Keoghan potreste sentire un po' la mancanza di figure eroiche di questo calibro. Se avete amato Masters of the Air ecco tre serie TV da non perdere.

The Pacific, primo capitolo della trilogia bellica di Steven Spielberg, ma stavolta Tom Hanks è anche la voce narrante delle vite intrecciate di tre giovani marines, interpretati da James Badge Dale, Joseph Mazzello e Rami Malek sullo sfondo del conflitto USA-Giappone che si scatenò sul Pacifico.

Con Band of Brothers - Fratelli al fronte si gioca facile: la serie, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks è ispirata al romanzo "Banda di fratelli" scritto dallo storico Stephen Ambrose e racconta la storia vera della Easy Company, un'unità di paracadutisti scelti dell'esercito americano che campì imprese straordinarie contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel cast Damian Lewis, Ron Livingston e Donnie Wahlberg.

Infine se volete conoscere più a fondo gli aviatori che hanno ispirato i personaggi principali in Masters of The Air non potete perdervi la docuserie The Bloody Hundredth. La voce narrante è quella rassicurante di Tom Hanks che racconta e onora le storie di giovani che hanno affrontato gli orrori della guerra per difendere il proprio Paese.

Se volete sapere cosa ne pensiamo noi del nuovo show Apple TV+ non perdetevi la nostra recensione di Masters of The Air

