Masters of the Air, per Austin Butler passare da Elvis alla serie è stato un vero trauma

Tra i protagonisti della nuova incredibile serie tv di Steven Spielberg Masters of the Air, in uscita da oggi su Apple TV+, c'è anche l'amatissimo Austin Butler, giovane star di Elvis e Dune: Parte 2.

Durante una recente apparizione al Late Show With Stephen Colbert per sponsorizzare il nuovo capitolo della trilogia televisiva sulla Seconda Guerra Mondiale di Spielberg e Tom Hanks, dopo i capolavori targati HBO Band of Brothers e The Pacific, l'attore candidato all'Oscar ha rivelato di aver avuto solo una settimana di riposo tra la fine delle riprese di Elvis di Baz Luhrmann e l'inizio dei lavori sul set di Master of the Air, cosa che ha richiesto l'aiuto di un dialect coach: nella serie tv, infatti, Austin Butler interpreta un aviatore, ma nella vita reale l'attore era ancora troppo abituato al marcato accento di Elvis imparato per il film.

"Ho dovuto assumere un insegnante per aiutarmi a smettere di essere Elvis" ha ricordato Austin Butler, che ha dedicato tre anni della sua vita ad interpretare il Re del Rock and Roll. "Stavo solo cercando di ricordare chi fossi, cosa mi piaceva fare nella vita di tutti i giorni, perché per tre anni consecutivi non avevo fatto altro che pensare ad Elvis e pensare come Elvis. Ho avuto una sola settimana libera, poi mi hanno convocato a Londra per le riprese di Master of the Air. In quel periodo c'era il COVID, quindi sono stato messo in quarantena per 10 giorni. Ho pensato: ‘Va bene, ora dimentichiamo Elvis impariamo tutto ciò che c'è da sapere sulla Seconda Guerra Mondiale.'”

