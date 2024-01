Masters of the Air è basata su una storia vera? Tutto sulla nuova serie Apple TV+

Masters of the Air è senza dubbio la serie tv del momento, ma qual è la sua trama? Se volete iniziare la visione preparati, questo articolo è esattamente ciò che stava cercando.

Masters of the Air è basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller, che racconta la vera esperienza degli uomini del 100° Gruppo Bombardieri, il cosiddetto “Bloody Hundredth”, ma facendola rivivere attraverso il racconto di fiction: in sostanza la serie tv, sceneggiata da John Orloff a partire dal lavoro di Miller, non è basata su una particolare storia vera, ma è costruita sulle vere esperienze dei tanti soldati che durante la Seconda Guerra Mondiale vennero incaricati di guidare i pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista, tra condizioni proibitive dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza.

La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini, che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler, è al centro della storia di Masters of the Air: alcuni di loro furono abbattuti e catturati, altri furono feriti o uccisi, altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Per ricostruire la loro esperienza, Masters of the Air spazierà dai campi e villaggi bucolici del sud-est dell'Inghilterra alle dure privazioni di un campo di prigionia tedesco, ritraendo un periodo unico e cruciale della storia mondiale.

