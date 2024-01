Masters of the Air e il cast incredibile: 'Siamo fortunati, abbiamo anche Doctor Who'

Masters of the Air è la nuova serie di Steven Spielberg e Tom Hanks, composta da un cast incredibilmente talentuoso.

La nuova serie Apple TV vedra comparire attori giovani e e dalle grandi capacità come Barry Keoghan, Ncuti Gatwa, Anthony Boyle, Raff Law, Austin Butler e tanti altri ancora. La presenza di numerose star sembra aver colpito anche il produttore esecutivo della serie Gary Goetzman, partner di Spielberg e Hanks. Queste le sue parole a Total film:

“Ci sono più di 300 parti parlate. Lucy Bevan (direttrice del casting) e il suo team hanno fatto un lavoro eccezionale. Chi poteva immaginare che avremmo avuto il Doctor Who? Ho chiamato Tom Hanks e gli ho detto: "Che ne pensi di questo attore, Austin Butler?". Lui mi ha detto (imitando Hanks): "Amico, penso che sia fantastico". Siamo stati fortunati: è un gruppo di ragazzi fantastici. Non potrei essere più orgoglioso di loro".

Basata sul bestseller di Donald L. Miller, Masters of the Air “ripercorre gli sforzi dell'Ottava Forza Aerea di stanza a Thorpe Abbotts, Norfolk, nel distruggere i principali obiettivi nazisti europei. Mentre le forze aeree britanniche effettuavano bombardamenti di notte, la strategia americana consisteva nel volare alla luce del giorno per colpire in modo mirato, e le missioni erano quindi letali.”

E se non lo avete ancora visto, qui potete dare un’occhiata al trailer di Masters of The Air.