Masters of the Air, la nuova serie di Steven Spielberg è semplicemente incredibile

Scaduto l'embargo, in quest ore sono uscite le prime recensioni in anteprima di Masters of the Air, nuova serie tv di Steven Spielberg e Tom Hanks in arrivo da domani 26 gennaio in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+.

L'abbiamo vista in anteprima e ve ne parleremo più nel dettaglio a tempo debito, ma intanto diamo un'occhiata al giudizio generale della stampa internazionale: al momento la pagina ufficiale di Master of the Air riporta un totale di gradimento dell'87% da 27 recensioni, un voto che quindi è destinato a subire modifiche più o meno sostanziali nelle prossime ore quando salirà il numero di articoli associati alla serie tv. Già così, comunque, si parla di una media estremamente alta, per quanto di poco inferiore a quella dei precedenti capitoli.

Dovete sapere, infatti, che Masters of the Air è il terzo capitolo di una ideale trilogia iniziata con Band of Brothers e The Pacific, le leggendarie mini-serie tv firmate da Spielberg e Tom Hanks per la HBO (che detengono su RT un punteggio di 97 e 91, rispettivamente). Questo terzo progetto è il primo ad uscire nell'era dello streaming, vanta un budget di produzione di 300 milioni di dollari, un cast esorbitante che include Austin Butler, Barry Keoghan e Callum Turner e un team di registi guidato da Cary Fukunaga, l'autore dell'acclamata prima stagione di True Detective, regista dei primi quattro episodi di Masters of the Air.

Ancora una volta, dunque, Spielberg e Hanks tornano a raccontare la Seconda Guerra Mondiale sul piccolo schermo, dopo aver cambiato il war-movie con Salvate il soldato Ryan: la serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 26 gennaio 2024 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 15 marzo.

Per altri approfondimenti recuperate il trailer ufficiale di Masters of the Air.