Masters of the Air, la serie tv fa impennare le vendite di giacche di aviatori

Tom Hanks ha avvertito il cast di Masters of the Air: “occhio ai sentimentalismi”, ma sembra proprio che lo show abbia fatto presa sul pubblico, al punto da far aumentare notevolmente la vendita di giacche da aviatore.

La conferma arriva dal brand di abbigliamento John Lewis, secondo cui le ricerche di giubbotti da aviatore sono aumentate del 68% nell’ultimo anno. Allo stesso modo Matches fashion riporta vendite triplicate nell’ultimo periodo, queste le parole del capo dipartimento per l’abbigliamento maschile nell’azienda: “Fratello maggiore sexy del cappotto in shearling, la giacca da aviatore è un capo essenziale del guardaroba che resiste alla prova del tempo.” Il capo ufficiale degli aviatori è il bomber B-3, realizzato appositamente per i tempi di guerra e per resistere al freddo.

Masters of the air “è costruita sulle vere esperienze dei tanti soldati che durante la Seconda Guerra Mondiale vennero incaricati di guidare i pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista, tra condizioni proibitive dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza.” Nel cast della serie sono presenti Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, Ncuti Gatwa e Sawyer Spielberg, figlio di Steven (Che figura tra i produttori della serie).

Se ancora non l’avete visto, qui potete trovare il trailer ufficiale di Masters of the air.